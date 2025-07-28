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أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن الشعب المصري لا يتسامح مع من يسيء إلى وطنه أو يتطاول على قيادته السياسية أو مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أن مصر دولة عظيمة، وشعبها وجيشها من أعظم شعوب وجيوش العالم، وأن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا حقيقيًا بحجم التحديات.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، حذر موسى من الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية، واصفًا إياها بأنها ليست مجرد حملة عابرة، بل هجمة منظمة ومدعومة بقوى تسعى لزعزعة استقرار مصر.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ترى أن هذه الفترة تمثل “فرصتها” لإحداث الفوضى، لافتًا إلى أن مصر قدمت الكثير ولا تزال تقدم، في الوقت الذي لا تملك فيه بعض الدول سوى التحريض، بينما تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتداول المحتوى المُضلّل حول غزة.

وتناول موسى تصريحات الإرهابي خليل الحية، الذي هاجم الدولة المصرية وشاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بكل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني، بينما يسعى البعض إلى تنفيذ أجندة صهيونية واضحة.

وواصل موسى هجومه على جماعة الإخوان، واصفًا إياها بـ”العملاء والخونة”، مضيفًا بسخرية أن الخطوة التالية ربما تكون شكر نتنياهو لمؤسس الجماعة حسن البنا، بعدما أنجبت هذه الفئة التي تعمل ضد أوطانها. 

وأكد أن ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة ليس عشوائيًا، بل يرتبط بأهداف محددة وواضحة.

وفي ختام حديثه، وجه موسى رسالة إلى الشعب المصري قائلاً:

“علينا أن ننتبه وننظر للأمور من كافة الزوايا. 

مصر قدمت ملايين المساعدات لقطاع غزة، وهناك من يتعمّد إنكار ذلك والتحريض على الدولة.

 الوعي هو سلاحنا الحقيقي في مواجهة هذه المعارك.”

الجيش المصري غزة الاخوان ارهابية الجماعة الارهابية

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