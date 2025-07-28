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طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم

طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
عبد الفتاح تركي

نتيجة وظائف المعلم المساعد مادة علوم بالتربية والتعليم .. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة نتيجة مسابقة معلم مساعد مادة العلوم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد 2025

يمكن للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد مادة العلوم الاستعلام عن نتائجهم من خلال الخطوات الآتية:

  • ادخل إلى بوابة الوظائف الحكومية.
  • أدخل رقمك القومي ورقم التسجيل.
  • اضغط على زر عرض النتيجة لمعرفة حالة القبول أو ترتيب المتقدم في قائمة الانتظار.
طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم

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موعد تظلمات مسابقة معلم مساعد 2025

من المقرر أن يفتح جهاز التنظيم والإدارة باب تلقي التظلمات ابتداءً من غدٍ الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري ولمدة أسبوعين، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

مسابقة معلم مساعد 2025 مادة العلوم

كان الجهاز أعلن في بيان رسمي، عن مسابقة لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد (مادة العلوم) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

في سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من بعض المتسابقين في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https: //jobs.caoa.gov.eg

وأوضح رئيس الجهاز في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكين كل متسابق من حق التظلم، مشيرًا إلى أن جميع التظلمات قد فُحصت بدقة من قِبل لجان مختصة، وتم البت فيها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم

وأكد أن المتقدمين يمكنهم الآن الاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط المخصص على بوابة الوظائف الحكومية، والذي يتيح أيضًا معرفة نتيجة الامتحان الإلكتروني والشفوي التي سبق الإعلان عنها خلال ديسمبر 2024.

كان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الامتحان الشفوي، حرصًا على ضمان النزاهة والعدالة في إجراءات التوظيف، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في اختيار العناصر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

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