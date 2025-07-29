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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف أخر تطورات القبض على اللاعب رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"تم القبض علي رمضان صبحي اثناء عودته مع فريقه من معسكر تركيا بسبب قضية قديمة مرتبطة بشخص دخل امتحان في احد المعاهد السياحية في الجيزة مكان اللاعب وكلف نادي بيراميدز فريقه القانوني و ايضا محامي رمضان صبحي بالدفاع عن اللاعب".

وتتولى مأمورية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة نقل اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد القبض عليه فجر اليوم الثلاثاء في مطار القاهرة الدولي. 

ويعرض رمضان صبحي على النيابة الكلية بجنوب الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر ضده بتهمة التزوير والاتفاق مع شاب على أداء الامتحانات بدلا منه في معهد للسياحة بمدينة أبو النمرس. 

كانت النيابة العامة بالجيزة، أمرت بحبس شاب وفرد أمن متهمين في واقعة أداء الامتحانات بمعهد للسياحة بدلا من اللاعب رمضان صبحي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيام الأول بأداء الامتحان وقيام الثاني بتسهيل دخوله للمعهد.

وأمرت النيابة بضبط صاحب كافية شهير بمنطقة المقطم لتورطه في الواقعة، كما أمرت باستدعاء اثنين من الموظفين يعملان بالمعهد لمثولهم أمام جهات التحقيق للاستماع الى إفادتهم حول الواقعة، وكلفت لجنة من الطب الشرعي بفحص الكارنيه المزيف الذي استخدمه الشاب لدخول الامتحان بدلاً من رمضان صبحي، ومطابقته بالكارنيهات التي يتم استخراجها من المعهد.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، من  “عصام.ع”، وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته “يوسف م”، ٢٣ سنة، حيث اتهم الأول الثاني بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي، وأداء الامتحانات بدلاً عنه.

وكشف وكيل المعهد في أقواله أمام جهات التحقيق  إنه في أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان تبين له قيام الشاب بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بضبط  متهم يعمل فرد أمن بمعهد للسياحة والفنادق، لتسهيله دخول شاب لأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وكشفت التحقيقات مع المتهم تورط صاحب مقهى شهير في الواقعة، وهرب حينما علم بملاحقة رجال الشرطة له.

من جهته كان رمضان صبحي، نفى وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان.

وأكد نادي بيراميدز في حينها عبر بيان إعلامي نفي اللاعب رمضان صبحي نفياً قاطعاً أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق ولم يتم إخطاره بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.

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