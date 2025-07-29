كلمة الرئيس السيسي حاسمة .. باحث: مصر تواجه حملة تشويه ممنهجة

أكد الباحث في الشئون الإسرائيلية محمد وازن أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة جاءت واضحة وحاسمة، لتؤكد على ثوابت الدولة المصرية التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وللرد على محاولات التشويه التي تتعرض لها القاهرة في الآونة الأخيرة.

وقال وازن، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن مصر تواجه حملة إعلامية وسياسية مدروسة وممنهجة، تقودها كيانات وجهات دولية، تهدف إلى تحميل مصر مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه المحاولات تسعى إلى الترويج لصورة زائفة عن الدور المصري، تتعارض مع الحقيقة، ولها دلالات سياسية خطيرة تستهدف تقويض موقف مصر الرافض للمساس بالحقوق الفلسطينية.