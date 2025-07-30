اعرف حقك .. خطوات التصويت الصحيحة في انتخابات الشيوخ 2025

تتمثل الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025 في عدد من الخطوات التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتعين على كل ناخب اتباعها أثناء تعامله مع رئيس اللجنة الانتخابية والمعاونين له.

ويشترط في انتخابات مجلس الشيوخ أن يدلي كل ناخب بصوته في دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته فقط، حيث لا توجد لجان مخصصة للناخبين المغتربين كما هو الحال في الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية.

وبناء على ذلك، يجب أن يكون اسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي يدلي فيها بصوته.

ويمكن للناخب معرفة لجنته الانتخابية من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، كما سيتم تفعيل خدمة الرسائل النصية للاستعلام عن اللجنة وموعد الاقتراع في حينه.

خطوات التصويت على بطاقة اقتراع النظام الفردي

تبدأ أولى خطوات التصويت، وفقا لما ورد في مدونة السلوك الانتخابي، بقيام الناخب بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به لإثبات شخصيته، ولا يشترط أن تكون البطاقة سارية، وذلك إلى رئيس اللجنة فور دخوله اللجنة.

يتولى رئيس اللجنة التأكد من شخصية الناخب من خلال مطابقة صورته الموجودة في البطاقة مع صورته في الواقع، بينما يقوم الموظف المعاون بإثبات اسم الناخب في كشف الناخبين.

بعد ذلك، يسلم رئيس اللجنة للناخب بطاقتي اقتراع تحمل كل منهما ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة، إحداهما مخصصة للنظام الفردي وتحتوي على أسماء المرشحين وشهرتهم وصورهم ورموزهم الانتخابية، أما البطاقة الثانية فهي خاصة بالقائمة الوحيدة المرشحة في الدائرة بنظام القوائم.

بعد استلام البطاقتين، يتوجه الناخب إلى إحدى الجوانب المخصصة لإبداء الرأي داخل اللجنة الفرعية، حيث يوجد قلم جاف ومسند. ويقوم الناخب في بطاقة الاقتراع بالنظام الفردي بوضع علامة (✔) أمام اسم أو أسماء المرشحين الذين يرغب في اختيارهم، بشرط أن يكون عددهم مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

فإذا كانت الدائرة تتطلب انتخاب مقعد واحد، فيجب على الناخب اختيار مرشح واحد فقط، وإذا كانت مخصصة لمقعدين، فيتعين عليه اختيار اثنين فقط من بين المرشحين.

خطوات التصويت على بطاقة اقتراع نظام القائمة

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن التصويت على مرشحي القوائم يتم في بطاقة مستقلة، والتي تحتوي على قائمة واحدة فقط، ويُطلب من كل ناخب إبداء رأيه فيها.

يوجد داخل كل لجنة صندوقان أحدهما مخصص للنظام الفردي، والآخر مخصص لنظام القائمة.

وبعد أن ينتهي الناخب من إبداء رأيه في البطاقتين، يقوم بطيهما ويضع بطاقة النظام الفردي في الصندوق المخصص لها، وكذلك بطاقة نظام القائمة في صندوقها المخصص.

عقب التصويت، يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخط يده أو ببصمة إبهامه، وذلك لضمان شطبه من الكشوف ومنع تكرار التصويت، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بنفس الكشوف.