قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة لوزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بالمعمورة لبحث تطويرها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير وتنمية الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة لمنطقة المعمورة، التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بلقاء عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية متميزة على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم أهالي الإسكندرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

كما أكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة المعمورة واستغلال إمكاناتها المتنوعة بما يسهم في تنشيط السياحة المحلية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.

من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة تأهيل وتطوير المناطق السياحية التابعة لها، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تلك المشروعات بما يخدم أهالي الإسكندرية والزائرين.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من المواقع الحيوية داخل منطقة المعمورة، لمتابعة الوضع الحالي للمرافق والمنشآت والوقوف على فرص التطوير والاستثمار.

وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال الإسكندرية المعمورة الشركة القابضة للسياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

صلاة الأوابين

صلاة الأوابين .. اعرف حكمها وفضلها ومتى تؤدى وعدد ركعاتها

دار الإفتاء

"لو جه أجلي محدش يصلي عليّ" هل تعد قطيعة رحم؟..أمين الفتوى يرد

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد