أمطار متفرقة وسحب منخفضة.. تفاصيل طقس الأسبوع الأول من أغسطس

تشهد حالة الطقس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء لتسود أجواء حارة رطبة علي أغلب الأنحاء شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا معتدلة ليلا ؛

لتتراوح دراجات الحرارة علي القاهرة ما بين 34:35 درجة.

طقس أول أسبوع في أغسطس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع أول أسبوع في أغسطس، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

عن حالة الطقس، يكون حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار متفرقة ورياح بهذه المناطق

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة غدا السبت، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء من السبت حتى الأربعاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 29 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة