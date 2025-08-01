مع اقتراب نهاية فترة تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد غلق الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، خاصةً مع التحذيرات الرسمية من التأخير أو التهاون في إدخال الرغبات، لما له من أثر مباشر على مستقبل الطالب الجامعي.

الموعد النهائي لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن غدًا السبت 2 أغسطس 2025 هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث سيتم غلق الموقع الإلكتروني للتنسيق في تمام الساعة 7 مساءً، ولن يُسمح بتسجيل أي رغبات بعد هذا التوقيت.

وحذّرت الوزارة من التأخير في التسجيل، مشيرة إلى أن التخلف عن الموعد المحدد يؤدي إلى فقدان الطالب فرص التنافس على الأماكن المتاحة بالمرحلة الأولى، مما يجبره لاحقًا على الالتحاق بتخصصات متاحة فقط في المرحلة التالية، وقد لا تتماشى مع ميوله أو أهدافه المستقبلية.

التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2025

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار الساعة طوال فترة التسجيل، وذلك عبر الرابط الرسمي:

◄ www.tansik.digital.gov.eg

كما تستمر معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية في تقديم الدعم الفني الكامل للطلاب، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإرشاد، لضمان تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025 بطريقة صحيحة وآمنة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث

أوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 تشمل الطلاب الحاصلين على الدرجات التالية على النظام الحديث:

الشعبة العلمية: من 293 درجة فأكثر (نسبة 91.56%)، بإجمالي 21,853 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 283 درجة فأكثر (نسبة 88.44%)، بإجمالي 16,577 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 233 درجة فأكثر (نسبة 72.81%)، بإجمالي 54,073 طالبًا.

إجمالي عدد الطلاب بالنظام الحديث في المرحلة الأولى: 92,503 طالبًا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام القديم

وبالنسبة للطلاب بنظام الثانوية العامة القديم، أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحدود الدنيا التالية:

الشعبة العلمية: من 350 درجة فأكثر (نسبة 85.37%)، بإجمالي 1,411 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 335 درجة فأكثر (نسبة 81.71%)، بإجمالي 280 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 270 درجة فأكثر (نسبة 65.85%)، بإجمالي 527 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الأولى: 2,218 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب تنسيق الجامعات 2025 في المرحلة الأولى

بدمج أعداد الطلاب في النظامين الحديث والقديم، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025:

94,721 طالبًا.

تنبيه للطلاب.. أهمية الالتزام بالموعد النهائي

تؤكد وزارة التعليم العالي أن الالتزام بالتسجيل ضمن الموعد المحدد يضمن للطلاب فرصًا أكبر للالتحاق بالكليات المرغوبة، وخاصة في التخصصات ذات الطلب المرتفع مثل الطب والهندسة والإعلام.

وفي حالة عدم التسجيل ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يتم ترحيل الطالب تلقائيًا للمرحلة التالية، ليتم التنسيق فقط على الكليات المتبقية، دون إمكانية الرجوع للمنافسة في المرحلة الحالية.