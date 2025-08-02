ضبط 6 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالغربية

تمكنت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي 6 أشخاص بتهمه ارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية الأمبوطين بنطاق دائرة مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بقيام مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 6 من أبناء قرية الأمبوطين بارتكاب أعمال حفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل سكني .

تحرك أمني عاجل

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهمين

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة برئاسة الرائد أحمد خلاف وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم ادوات حفر تستخدم للتنقيب عن الآثار داخل المنزل المذكور كما تم اقتيادهم جميعا للعرض على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.