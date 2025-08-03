لبست النقاب للتخفي.. تموين مطروح تضبط 5 أطنان دقيق قبل تهريبها

في واقعة مثيرة ، تمكنت مديرة التموين بمحافظة مطروح من ضبط 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المستودعات المخالفة، بعد تخفى مديرة التموين بلبس نقاب

حملة من مديرية التموين بمحافظة مطروح، بقيادة مدير المديرية، من ضبط 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المستودعات المخالفة، بعد محاولة المتهمين تمويه الأمر والهرب من المراقبة باستخدام النقاب للتخفي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية لإدارة الرقابة التموينية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم داخل مستودع غير مرخص، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وبعد إعداد مأمورية قامت هند مساعد مدير مديرة التموين بمحافظة مطروح، باترداء نقاب لتخفى الا ان وصلت للمستودع و داهمت الحملة المستودع المُبلغ عنه،

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مدير مديرية التموين بمطروح أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بحقوق المواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد أوائل الشهادات الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية والتمريض وأوائل القدرات الخاصة ، مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرا وتحفيزا لهم، وذلك فى أحتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب جمال الشوري والنائبة سحر عيد عضوا مجلس النواب، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعددا من قيادات التعليم العام والأزهرى بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأولياء أمور الطلاب المكرمين .

بدأت الإحتفالية بممر شرفى لجميع المكرمين من الأوائل وسط الزغاريد وتصفيق الحضور.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع أبنائه المتفوقين مؤكدا الحرص على تكريم أبنائه طلاب العلم المتفوقين أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بالتعليم الصناعى والزراعى و التجارى و الفندقى و التمريض ، الذين سجلوا أسمائهم فى لوحة الشرف بحروف من نور ، وكانوا مثالًا يحتذى به في الجد والإجتهاد والإصرار على النجاح. مشيرا إلى أن إحتفالنا بأبناء المحافظة المتميزين يأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي إهتماماً بالغاً ببناء الإنسان المصري، ويضع التعليم على رأس أولويات الدولة.

داعيا أبنائه بأهمية الحفاظ على النجاح و التميز لأنهم أمل الوطن ومستقبله. مؤكدا على دعم المحافظة ورعايتها لابنائها ...وبما يهدف إلى دعم الإبتكار وتفجير الطاقات الإبداعية ويعود بالنفع على أهالى مطروح..ويواكب الإهتمام الكبير من الدولة بها وما يتم على أرضها من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة وغير مسبوقة .