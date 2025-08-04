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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موزعين على 6 مقرات انتخابية.. 73323 ناخباً وناخبة يدلون بأصواتهم في بور فؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد: فتح اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025
رئيس مدينة بورفؤاد: فتح اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025
محمد الغزاوى

أعلن اللواء إسلام بهنساوي رئيس مدينة بور فؤاد ، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان مدينة بورفؤاد، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية على مستوى المدينة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، اليوم الإثنين، أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد: فتح اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 73323 ناخباً وناخبة بمدينة بورفؤاد، موزعين على 6 مراكز انتخابية يضم 10 لجان فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما أوضح رئيس مدينة بورفؤاد بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة بالمدينة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور إسلام بهنساوي جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد مجلس الشيوخ مقرات اللجان الانتخابية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥

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