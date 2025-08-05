محافظ الفيوم: وعي المواطنين بأهمية الاستحقاق الدستوري والانتخابي يتزايد

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن اليوم الأول من الانتخابات مر بسهولة ويسر دون أي مشاكل، متابعا: كان هناك إقبال واضح من المواطنين في مشهد ديمقراطي جميل.

واضاف أحمد الأنصاري خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن وعي المواطنين بأهمية الاستحقاق الدستوري والانتخابي يتزايد خلال الفترة الماضية، وعليه قامت المحافظة بالتجهيز الجيد لاستقبال هذا الاستحقاق وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تيسير عملية الانتخاب، بكل سهولة ويسر، ونتوقع أن يكون الإقبال على الانتخابات في اليوم الثاني أكثر خاصة خلال الفترة المسائية.

وشدد على أن هناك إقبالا من كافة فئات الشعب، بداية من الشباب وحتى كبار السن والنساء، وذلك دليل على مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.