غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها اليوم، الثلاثاء، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في يومها الثاني، والتي تجري داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية ومدى انتظامها سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، كما تتابع فتح لجان الاقتراع في مواعيدها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.