شباب الهرم بالمقدمة.. إقبال لافت على لجان «أم المؤمنين» في ختام انتخابات الشيوخ

في مشهد يعكس وعي الشباب بأهمية المشاركة السياسية، شهدت مدرسة "أم المؤمنين الثانوية للبنات" بمنطقة الهرم، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من الشباب مع انطلاق اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ورصدت عدسة “صدى البلد” توافدًا نشطًا من الشباب منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم جيد وتواجد مكثف لقوات التأمين، ما ساهم في انسيابية الدخول والخروج من مقار الاقتراع، إلى جانب تواجد عدد من كبار السن والسيدات.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، في ختام الجولة الأولى من التصويت داخل مصر، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وفرت كل التسهيلات للناخبين بمختلف المحافظات.

تُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم، مع إشراف قضائي كامل على جميع اللجان.

وتشهد مقاعد النظام الفردي منافسة قوية بين 424 مرشحًا من المستقلين والأحزاب، بينما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" السباق بنظام القوائم دون منافسة، مع اشتراط حصولها على نسبة 5% من إجمالي الناخبين المقيدين.

وفي محافظة الجيزة وحدها، تم تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، وسط متابعة ميدانية دقيقة من الجهات المعنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية حتى لحظة غلق الصناديق.