نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
استشاري يكشف أسباب اعوجاج الفقرات عند الأطفال .. ومتى تكون الجراحة الحل؟

محمد البدوي

قال الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري مناظير وجراحة العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أسباب اعوجاج العمود الفقري تختلف من مرحلة عمرية لأخرى، موضحًا أن 80% من حالات الأطفال تكون أسبابها غير معروفة، لكنها قد تكون ناتجة عن عيوب خلقية أو أمراض عصبية.

أهمية تأجيل العملية 

وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح “سليمان”، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج “أنا والناس”، المذاع على قناة “النهار”، أن التدخل الجراحي يتم فقط في الحالات التي تتجاوز فيها زاوية الاعوجاج 40 درجة، مشددًا على أهمية تأجيل العملية لما بعد سن البلوغ لتجنب التأثير على نمو الطفل، وفي الحالات البسيطة، يُمكن استخدام الحزام الطبي لإبطاء تطور الاعوجاج وليس لعلاجه بشكل جذري.

وأكد أن الجراحة يُمكن أن تتم عبر فتح جراحي كبير أو باستخدام تقنية المنظار التي تسمح بإصلاح الاعوجاج بفتحات صغيرة جدًا، مشيرًا إلى أن نسبة الأمان في كلتا الطريقتين تتجاوز 99%، مع وجود أجهزة لمراقبة الأعصاب أثناء العملية، وبعد العملية، يُمكن للمريض العودة لحياته الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.

ووجه رسالة ونصيحة مهمة، خاصة الأطفال والمراهقين، بضرورة تجنب الوضعيات الخاطئة عند استخدام الموبايل أو الأجهزة اللوحية، محذرًا من ما يعرف بـ "متلازمة الرقبة النصية" التي تنتج عن انحناء الرقبة لفترات طويلة، وتؤدي إلى آلام مزمنة.

 أهمية ممارسة الرياضة

وشدد على أهمية ممارسة الرياضة تحت إشراف مدربين متخصصين، لتجنب الإصابات التي قد تؤدي إلى انزلاق غضروفي، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الانتباه للعادات اليومية يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة العمود الفقري.

