بعد زيارة الرئيس الفيتنامي.. مصطفى بكري: عبد الناصر أصبح مجالا للإبهار لزعماء العالم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الزعيم جمال عبد الناصر أصبح مجالا للإبهار، خاصة لزعماء العالم، مشيرا إلى توجه رئيس جمهورية فيتنام فور انتهاء المؤتمر مع الرئيس السيسي إلى منزل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وتجول في متحف الزعيم الذي يتضمن مقتنياته وقصة كفاح مصر ضد الاستعمار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: الرئيس الفيتنامي كتب كلمة عبر فيها عن اعتزازه بزياته لمصر وأعرب عن تقديره للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافكاره الملهمة للأجيال القادمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنا تأثرت عندما وصف الرئيس الفيتنامي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأنه صاحب التحرير الوطني.