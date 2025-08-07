قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها
أولكساندريا الأوكراني يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل انتقال ألفينا للزمالك
فرقة كاملة بمبلغ ضخم.. مفاجأة بشأن تكلفة صفقات الزمالك الجديدة
عفا الله عما سلف .. خالد مرتجي يصفح عن هذا الشاب | تفاصيل
بالأرقام .. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد
علي مدبولي أفضل لاعب في مباراة يد مصر والبحرين
مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف
أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد
الحمد لله مرت على خير.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على صحتها
منتخب مصر يكتسح البحرين 36/28 في ثاني مبارياته بمونديال ناشئي اليد
صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور
توك شو

بعد زيارة الرئيس الفيتنامي.. مصطفى بكري: عبد الناصر أصبح مجالا للإبهار لزعماء العالم

زيارة رئيس فيتنام لمنزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
زيارة رئيس فيتنام لمنزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الزعيم جمال عبد الناصر أصبح مجالا للإبهار، خاصة لزعماء العالم، مشيرا إلى توجه رئيس جمهورية فيتنام فور انتهاء المؤتمر مع الرئيس السيسي إلى منزل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وتجول في متحف الزعيم الذي يتضمن مقتنياته وقصة كفاح مصر ضد الاستعمار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: الرئيس الفيتنامي كتب كلمة عبر فيها عن اعتزازه بزياته لمصر وأعرب عن تقديره للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافكاره الملهمة للأجيال القادمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنا تأثرت عندما وصف الرئيس الفيتنامي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأنه صاحب التحرير الوطني. 

ﻣﻗﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

