قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية

طاقة متجددة.. أرشيفية
طاقة متجددة.. أرشيفية
وفاء نور الدين

نجحت مصر في إضافة 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) إلى شبكتها القومية للكهرباء متفوقة في ذلك على دول أوروبية.

وأضافت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بإجمالى قدرات بلغت 2000 ميجا وات، الأمر الذى جعل الشبكة الكهربائية المصرية تتفوق على دول أوروبا المتقدمة بفضل الطاقات المتجددة التى تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم.

التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة

ووفق تقرير وزارة الكهرباء، فإن الوقود الذي كان مخططا استهلاكه بالتنسيق مع وزارة البترول في شهر يونيو الماضي كان يقدر بنحو 142 مليون متر مكعب غاز مكافىء، وبفضل التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة بلغ ما تم استهلاكه حوالي 127 مليون متر مكعب غاز مكافيء فقط وهو ما وفر حوالي 12% من استهلاك الوقود.

وسجلت الشبكة الكهربائية المصرية،فى شهر يوليو الماضي، أعلى معدل استهلاك فى تاريخ الشبكة القومية والذى وصل إلى 39400 ميجاوات،  وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

استيعاب الأحمال غير المسبوقة

يأتي نجاح الشبكة الكهربائية المصرية في استيعاب الأحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة، الأمر الذى انعكس فى اجتياز اختبارات غير مسبوقة واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك.

وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم، أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل أقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط والذى بلغ وقتها 38000 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

الطاقة المتجددة الكهرباء الشبكة الكهربائية وزارة الكهرباء 2000 ميجاوات الأحمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

ترشيحاتنا

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند يدعو إلى صوم يوم الإثنين المقبل نصرةً للمسلمين في غزة

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد