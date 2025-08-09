مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية

نجحت مصر في إضافة 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) إلى شبكتها القومية للكهرباء متفوقة في ذلك على دول أوروبية.

وأضافت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بإجمالى قدرات بلغت 2000 ميجا وات، الأمر الذى جعل الشبكة الكهربائية المصرية تتفوق على دول أوروبا المتقدمة بفضل الطاقات المتجددة التى تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم.

التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة

ووفق تقرير وزارة الكهرباء، فإن الوقود الذي كان مخططا استهلاكه بالتنسيق مع وزارة البترول في شهر يونيو الماضي كان يقدر بنحو 142 مليون متر مكعب غاز مكافىء، وبفضل التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة بلغ ما تم استهلاكه حوالي 127 مليون متر مكعب غاز مكافيء فقط وهو ما وفر حوالي 12% من استهلاك الوقود.

وسجلت الشبكة الكهربائية المصرية،فى شهر يوليو الماضي، أعلى معدل استهلاك فى تاريخ الشبكة القومية والذى وصل إلى 39400 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

استيعاب الأحمال غير المسبوقة

يأتي نجاح الشبكة الكهربائية المصرية في استيعاب الأحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة، الأمر الذى انعكس فى اجتياز اختبارات غير مسبوقة واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك.

وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم، أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل أقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط والذى بلغ وقتها 38000 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.