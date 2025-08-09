الحكومة تتلقي شكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباء والاتصالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3010 شكاوى وبلاغات خلال يوليو ارتبط مضمونها بمد الشبكات وتركيب العدادات، تضرر البعض من قيمة فواتير الغاز، وجود تسريب غاز، وشكاوى من بعض محطات تزويد الوقود.

وانتهت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 3687 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

فيما استحوذت الشكاوى ولطلبات والاستفسارات المرتبطة بقطاع وخدمات الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تم توجيه 41.7 ألف شكوى وطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تضمنت 23.3 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها والأجهزة والمحافظات المختصة بحسم ومعالجة أسباب والرد على 26.8 ألف شكوى وطلب واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

كما تم تلقى ورصد 18.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بمياه الشرب والصرف الصحي، وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير المناسبة في حينه وحسم والرد على 14.2 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.

وحول شكاوى وبلاغات الطوارئ، تعاملت المنظومة مع 3749 بلاغا واستغاثة، خلال شهر يوليو، نَالت الأولوية في التعامل لسرعة تقويض أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ ومنها على سبيل المثال شكاوى بشأن (وجود حُفر ومطبات ببعض الطرق، إتلاف أو فقد أجزاء من أسوار الكباري، كسر بمواسير مياه الشرب والصرف، كابلات كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة، مبان أو أجزاء منها آيلة للسقوط، وغيرها)

وقد قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية وكذا أجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة معالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة وتنفيذ الحلول اللازمة وتوثيق الإجراءات المنفذة.

وفيما يتعلق بخدمات الأمن والعدالة، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 18.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 11.6 ألف شكوى تتعلق بالأمن العام، ومن ذلك البلاغات الخاصة بخدمات النجدة والحماية المدنية، مظاهر وسلوكيات خارجة عن القانون، جرائم الإنترنت، وغيرها.

كما تعاملت الوزارة مع 1131 شكوى وطلبا خاصا بخدمات المرور وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها. وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 20.2 ألف شكوى وطلب وارد عن شهر يوليو الماضي وفترات سابقة. في الإطار ذاته، تعاملت وزارة العدل مع 681 شكوى وطلبا، وتم إنهاء وإزالة أسباب 581 شكوى وطلبا وارد عن الشهر وفترات سابقة.

وبصدد شكاوى الجهاز الإداري، أوضح الدكتور طارق الرفاعي: استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8.1 ألف شكوى وطلب على مدار الشهر تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.

في سياق متصل، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن قطاع الاتصالات نال اهتماما ملحوظا أيضا خلال الشهر، حيث تلقت المنظومة 9.4 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتنوعت موضوعاتها ما بين؛ شكاوى وبلاغات بانقطاع الخدمة عن الهاتف الأرضي أو خدمة الإنترنت والخدمات والتطبيقات نتيجة حريق سنترال رمسيس، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو تحسين مستوى جودتها، وغيرها. وتم توفير الاستجابات المثلى وفقا لظروف كل شكوى وبلاغٍ.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، تم تلقى 16.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب متنوع، وكثفت المنظومة جهودها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، بالتزامن مع زيادة معدل استهلاك الكهرباء أثناء موجة ارتفاع درجات الحرارة وعقب خروج محطة محولات جزيرة الذهب لنقل الكهرباء بالجيزة من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وتعاملت الوزارة مع (15.9) ألف شكوى وطلب من إجمالي الشكاوى. وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وعليه، تم إزالة أسباب والرد على 16.5 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.

وفى قطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 19.2 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وقامت الوزارتان والجهات المختصة بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة كل شكوى، وتم حسم وإزالة أسباب 19.6 ألف شكوى وطلب عن الشهر وفترات سابقة.

وحول قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري بفاعلية مع 2265 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، يتعلق معظمها بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، نقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات، تضرر بعض المواطنين من عدم صيانة بعض مجمعات وشبكات الصرف المغطى، وحماية وترميم الجسور والكباري. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 96 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

وشملت جهود المنظومة خلال الشهر أيضًا قطاع النقل، حيث تعاملت وزارة النقل مع 1109 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة على مدار يوليو الماضي، وتمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من معالجة وإزالة أسباب 1091 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وفيما يتعلق بالمعاملات المصرفية، قام البنك المركزي بتلقي 4612 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية، وكذلك الشكاوى الخاصة بأنشطة تمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، وغيرها. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتمكنت البنوك من حسم وإزالة أسباب 6049 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد على أصحاب الشكاوى والبلاغات.

واستعرض التقرير أيضًا جهود المنظومة بصدد الخدمات والشعائر الدينية، وأكد "الرفاعي" أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنظيم العمل داخل المساجد والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 1020 شكوى وطلبا خلال الشهر المنقضي، شملت طلبات بعض أئمة المساجد لتحسين بعض الأوضاع، وشكاوى متعلقة بتقنين أوضاع بعض المتعاملين مع هيئة الأوقاف، وبعض طلبات تعيين عمال المساجد، وشكاوى تأخر استلام العمل للبعض منهم. وقد قامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 1082 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.

ختامًا، تلقت ورصدت المنظومة 6336 شكوى متعلقة بقطاع البيئة، ومنها شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع بالمحافظات والمدن الجديدة،. وتمت إزالة أسباب 855 شكوى وبلاغا منها فور ورودها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تعزيز قدراتها لتحقيق تواصل مستمر وفعال مع المواطنين وتعظيم جهودها للارتقاء بمستوى معالجة الشكاوى وتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختلفة، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التواصل معها على مدار الساعة.