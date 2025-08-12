أخبار الوادي الجديد.. بدء إجراءات إنشاء مدرسة التعدين وارتفاع المساحة المنزرعة إلى 780 ألف فدان

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها

بدء إجراءات إنشاء مدرسة التعدين بالوادي الجديد

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر؛ وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول مدرسة تطبيقية لتكنولوجيا التعدين بالمحافظة، بحضور اللواء عماد العطار مستشار الشركة للعلاقات العامة والحكومية، والدكتور عمرو سليمان كبير استشاري التعليم بشركة جالاكسي الشريك الأكاديمي بالمشروع.

تطّرق اللقاء إلى مناقشة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها وفد الشركة؛ لدراسة واختيار أنسب المواقع المقترحة لإنشاء المدرسة، و خطة رفع الكفاءة المقترحة لمباني الفصول الدراسية والمعامل والورش.

وأوضحت نائب المحافظ أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، تم الاستقرار على تخصيص مقر المدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، كمقر للمدرسة الجديدة، والتي تضم أقسام تستوعب التوسعات والرؤية المستقبلية للشركة وتشمل( فني تعدين - صيانة المعدات الثقيلة - فني معمل )، مؤكدةً على سرعة الانتهاء من دراسات الجدوى بحلول شهر سبتمبر المقبل.

محافظ الوادى الجديد: ارتفاع المساحة المنزرعة إلى 780 ألف فدان



شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الزراعي "تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف ومكافحة الآفات الزراعية"، والذي استضافته محافظة البحيرة بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ولفيف من المحافظين، ونخبة من الخبراء والباحثين، ووفود عربية من كبار المستثمرين في القطاع الزراعي.

و شهد استعراض أحدث التقنيات البحثية والتطبيقية في مواجهة الآفات، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الأمن الغذائي، ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال كلمته، أكد الزملوط أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في مجال الاستصلاح الزراعي، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى ٧٨٠ ألف فدان خلال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن وصول أعداد أشجار النخيل إلى ٤.٨ مليون نخلة، مشيرا إلى نجاح المبادرة التي أطلقتها المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتي أسهمت في الحد من انتشار الإصابة وخفض معدلاتها على مستوى المراكز.

وقد اختتمت الفعاليات بإبراز أهمية توسيع تطبيق التكنولوجيا الخضراء في الزراعة، ودعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بها، وتعزيز الشراكات بين المحافظات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، مع وضع رؤية مستقبلية تستهدف تعميم الحلول المبتكرة لمكافحة الآفات على نطاق أوسع، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

رياضات الصحراوية والتراثية



التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وتناول اللقاء الاتفاق علي انشاء اتحاد مصري للرياضات الصحراوية والتراثية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه من حيث المبدأ تم الاتفاق علي انشاء وتشكيل مجلس ادارة لاتحاد مصري نوعي للرياضات الصحراوية والتراثية وإطلاقه خلال الفترات المقبلة كاتحاد نوعي يكون تابع لوزارة الشباب والرياضة تحت مظلة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة .

واضاف "صبحي " أن الهدف من انشاء الاتحاد هو جمع العديد من الألعاب التراثية والتمسك بتراثنا القديم الذي يمثل كم كبير من عاداتنا وتقاليدنا بمصر التي تحييها القبائل المصرية وهو ما سيتم تحقيقه وإثرائه من خلال انشاء اتحاد رياضي.