وزير الشؤون الدينية بالجزائر: في عصر الذكاء الاصطناعي الأمة أمام تحديات كبيرة

قال يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، خلال فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء تحت عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بدارسة كل ما يهم الأمة.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن الامة أمام تحديات كبيرة، وأن التقنيات الحديثة وما وصلت له وسائل التواصل الاجتماعي، لها تأثيرات كبيرة على الأمة، ولكن قد نستفيد بهذه التقدمات، لأنها أصبحت واجب في العصر الحالي.

وأشار إلى أن الآلة لن تكون بديلة عن الإنسان، وأن الآلة لن تكون بديلة للعقل، وأن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديل عن القاضي، فالعقل البشري لن يتم الاستغناء عنه في ظل التطورات التي تحدث بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن العلم لا يخالف العمل، وأن القرآن الكريم ليس به تكرار، وأن الذكاء الاصطناعي لنعرف المدارسة، ولا يعلم الممارسة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي يقام بالقاهرة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.