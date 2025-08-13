رأس البر تستعد لافتتاح مهرجان الجبن اليوم في منطقة اللسان

يُقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح مهرجان الجبن بمدينة رأس البر في منطقة اللسان.

ويأتي هذا المهرجان في إطار دعم الصناعات الغذائية المحلية، وخاصة صناعة الجبن التي تشتهر بها محافظة دمياط.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على جودة المنتجات المحلية، وإتاحة الفرصة للمصنعين لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع المستهلكين.

ومن المُقرّر أن يحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وأعضاء مجلس إدارة شعبة الألبان برئاسة عبد المنعم قتيلو، بالإضافة إلى محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة التجارية، مما يؤكد أهمية التعاون والتكامل بين الغرف التجارية المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويدعو المعرض جميع المهتمين وعشاق الجبن إلى زيارة المهرجان، واكتشاف تشكيلة واسعة من الأجبان الدمياطي الشهيرة، بالإضافة إلى منتجات أخرى متنوعة.