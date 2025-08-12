نائب الشيوخ وليد التمامي: تطوير الطرق في دمياط أول اهتماماتي

أكد النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ 2025 تبنيه خطة متكاملة لتطوير الخدمات الأساسية لمحافظة دمياط خلال الدورة البرلمانية القادمة.

وقال التمامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عقب إعلان نجاحه رسميًا في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إن اهتماماته ستنصب بشكل أساسي على تطوير الطرق داخل دمياط، وازدواج الطريق الواصل من دمياط إلى عزبة البرج، وكذلك استكمال ازدواج طريق دمياط المنصورة.

وأكد التمامي أن قرى دمياط ستحظى باهتمام خاص حيث سيعمل على دعم المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، والذي يشمل قرى كثيرة من محافظة دمياط، والتي تنتظر تطوير البنية الأساسية بها.

وأضاف أن استكمال مستشفى فارسكور والانتهاء من مشروع الإحلال والتجديد به سيتم الإسراع فيه بشكل عاجل، بالإضافة إلى تدشين مستشفى جديد في مدينة الزرقا لخدمة الأهالي.