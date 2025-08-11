محافظ دمياط يشارك بمؤتمر تقنية النبضات الرنينية لمكافحة الآفات الزراعية

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، بمؤتمر شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات " ميكرز" ، الزراعى حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف عن ومكافحة الآفات الزراعية المُنعقد بوادى النطرون محافظة البحيرة.

وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء دكتور محمد صالح نائب رئيس الهيئة الهندسية والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة لفيف من القيادات ورؤساء لجان الزراعة بالبرلمان ورؤساء المراكز والهيئات البحثية بالمجالات الزراعية.

وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن اعتزازه بمشاركته اليوم بهذا المؤتمر الزراعى الهام ‚ حيث أكد " محافظ دمياط " أن المؤتمر يعكس دعم كافة الجهات ، للجهود المبذولة للاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية، حيث لفت أن هذا اليوم يشهد التعريف بهذه التقنية المتميزة والتى سيتم استخدامها بالمجالات الزراعية للكشف عن الآفات ، وذلك بما يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة مسببات الأمراض .

كما أشاد بتلك الجهود التى تأتى فى إطار استراتيجية الشركة لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم رؤية الدولة المصرية نحو إطلاق تقنيات خضراء صديقه للبيئة.

وتضمن المؤتمر عدد من الفاعليات وعرض لمسابقة أعمال الشركة وتطبيق التقنية من الفكرة إلى الحقل وتسليم الدروع التذكارية.