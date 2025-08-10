طوف وشوف.. مبادرة سياحية تُسلط الضوء على تراث دمياط العريق





أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط إشارة البدء لمبادرة "طوف وشوف"، في إطار رؤية جديدة للتعريف بالمقومات التاريخية والسياحية والتراثية التي تزخر بها المحافظة.

وشهدت الفعاليات مشاركة كافة الفئات العمرية من أبناء دمياط ، في جولة سياحية تراثية شملت زيارة عدد من أهم المعالم الاثريةوالتراثية بالمحافظة، منها: مسجد عمرو بن العاص، ومسجد المعيني، حيث استمع المشاركون بالتعرف على تاريخ هذه الأماكن وقيمتها الاثرية من خلال مفتشى الاثار الاسلامية بوزارة السياحة والاثار .

ووسط أجواء من الترحاب الشديد تم زيارة كنيسة الروم الارثوذكس وكان فى استقبال المشاركون نيافه الانبا بندلايمون بشرى كاهن الكنيسة حيث تم التعرف على تاريخ الكنيسة واهم الايقونات التى تزين حوائطها

وتخللت زيارة الكنيسة تنفيذ مسابقة ثقافيه بين المشاركين، أضفت أجواءً من المرح والتفاعل الإيجابي، وتم تكريم الفائزين بهدايا رمزية تقديرًا لمشاركتهم وحماسهم

وأكدت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بدمياط أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي السياحي وربط الأجيال الجديدة بتراث دمياط، إلى جانب الترويج للمحافظه كمقصد سياحي متكامل يجمع بين التاريخ والتراث والحرف التقليدية والصناعات

وقد اعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمشاركه فى هذه المبادرة التى اعطتهم الفرصه لزيارة هذه الأماكن الاثريه