سيارة ملاكي تدهس 3 سيدات على أحد الأرصفة بكورنيش دمياط

شهدت منطقة كورنيش النيل بدمياط ، منذ قليل، حادث مروع حيث اصطدمت سيارة ملاكى بثلاث سيدات مسنات كانو يجلسن على أحد الأرصفة المقابلة للكورنيش تحديد رصيف مبنى مديرية الأمن السابق.

وأكد شهود العيان، أن الشاب كان يقود سيارة بسرعة كبيرة وتخطى الحاجز في وصعد إلى الرصيف الموازي للنيل امام مديرية أمن دمياط القديمة بالاعصر ودهس عدد من الجالسين منهم سيدات كبيرة في السن .

وعلى الفور انتقلت قوة امنيه لمكان الحادث وسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصى لإسعافهم حيث أصيبوا بإصابات خطيرة جدا .

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.