تعرف على الموقف التنفيذى لسوق فارسكور وتجهز الباكيات

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذى بسوق فارسكور، حيث جاء ذلك ضمن محطات جولة التى أجراها ، ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبحضور المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق .

حيث اطلع " الدكتور أيمن الشهابى " على آخر التطورات بالسوق لتجهيز باكيات و مقر ادارى وأمنى وكافيتريا ودورات مياه للرجال والسيدات، و تنفيذ الارضيات ببلاطات الانترلوك و إنارة السوق، ووجه " المحافظ " بالدفع بمعدلات التنفيذ لنهو كافة الأعمال وبدء تشغيل السوق ، وناقش موقف الحركة المرورية بمحيط السوق لتسهيل الحركة .

وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بتنفيذ السوق وذلك لتوفير عدد من الأهداف أبرزها مكان مناسب وآمن للباعة ، وتوفير احتياجات المواطنين فى مكان واحد ، و الحد من العشوائية والإرتقاء بالشكل الحضارى للمدينة.