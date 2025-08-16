أورلاندو بايرتس ضد صن داونز .. تعادل الفريقان 1 / 1 فى نصف نهائى MTN8

تعادل فريقا أورلاندو بايرتس و صن داونز 1 / 1 فى ذهاب نصف نهائي MTN8 على ملعب أورلاندو فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم .

تقدم صن داونز فى الدقيقة 36 عن طريق موكوينا فيما تعادل أورولاندو بيراتس فى الدقيقة 87 عن طريق كاميجلو .

ومن المقرر أن يتلقى الفريقان فى مباراة العودة يوم السبت المقبل على ملعب لوكاس موريبي في العاصمة.

على جانب أخر .. توصل عملاق الكرة المغربية نادي الوداد الرياضي إلى اتفاق مع بطل الدوري الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز بشأن التعاقد مع ثيمبينكوسي لورش قبل انطلاق موسم الدوري المغربي للمحترفين 2025/26.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً إلى صفوف صن داونز في يناير 2024 في صفقة مدوية قادماً من الغريم التقليدي أورلاندو بايرتس، حيث جلبه المدرب السابق رولاني موكوينا الذي سبق له العمل معه في صفوف القراصنة.

لكن لورش لم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة المرصعة بالنجوم لصن داونز، خاصة بعد رحيل موكوينا إلى الوداد مع نهاية موسم 2023/24 عقب قيادته ماساندوانا لتحقيق لقب الدوري السابع توالياً في إنجاز تاريخي.

وخلال مشواره مع الفريق، شارك نجم بايرتس السابق في 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة، لكن قلة دقائق اللعب كانت سبباً رئيسياً في رغبته بالرحيل عن النادي.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تدخل موكوينا لإنقاذ لورش وجلبه معه إلى الدار البيضاء، حيث استعاد اللاعب مستواه سريعاً وأصبح أحد نجوم الجماهير بعروضه اللافتة.