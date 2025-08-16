قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للتعليم والتوظيف.. بروتوكول تعاون يدعم شباب المهندسين في مصر

تعاون جديد
تعاون جديد

أعلنت شركة إي اَند مصر الرائدة في مجال التكنولوجيا عن توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين تهدف إلى توفير الخدمات التكنولوجية والحلول التقنية المتطورة للمساهمة في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم في جمهورية مصر العربية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات إلى جانب تفعيل خدمات إضافية مثل خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير الحلول المالية المتطورة.


في خطوة تعكس توجه نقابة المهندسين المصرية نحو تعظيم دورها في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، شهدت شركة إي اَند مصر، يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بحضور ممثلي شركة إي اَند مصر وقيادات تنفيذية ونقابية بارزة، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

ووقّع البروتوكول كل من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، ممثلًا عن النقابة، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي اَند مصر.
وشهد مراسم التوقيع من جانب النقابة الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد مهران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب الشركة المهندس مصطفى اليماني رئيس قطاع الشؤون الحكومية، والأستاذ حسام سلامة مدير أول الشئون الحكومية، والأستاذ أحمد عبد الله عمر، والأستاذ محمد جبريل مديرا الشئون الحكومية، و الأستاذ محفوظ حامد - مشرف أول الشئون الحكومية.
وفي كلمته، أكد المهندس طارق النبراوي أن البروتوكول يُعد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز قدرات شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة داخل واحدة من كبرى شركات الاتصالات في مصر، مع إتاحة فرص توظيف للعناصر المتميزة، في إطار دعم النقابة لدمج المهندسين في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

حيث صرح المهندس حسام المعداوي أن بموجب الاتفاقية سيتم إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجانبين، تشمل دورات تدريبية، إنشاء مراكز للإبتكار، تنظيم مسابقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، فضلا عن تقديم عروض خاصة للمهندسين من إي اَند مصر بما يعزز من استفادتهم من الحلول الرقمية الحديثة.
 

تعاون مهندس مهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

التعدين

فطر يقتنص الذهب.. اكتشاف علمي يغير مستقبل التعدين | تفاصيل مشوقة

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد