للتعليم والتوظيف.. بروتوكول تعاون يدعم شباب المهندسين في مصر

أعلنت شركة إي اَند مصر الرائدة في مجال التكنولوجيا عن توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين تهدف إلى توفير الخدمات التكنولوجية والحلول التقنية المتطورة للمساهمة في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم في جمهورية مصر العربية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات إلى جانب تفعيل خدمات إضافية مثل خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير الحلول المالية المتطورة.



في خطوة تعكس توجه نقابة المهندسين المصرية نحو تعظيم دورها في تمكين المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، شهدت شركة إي اَند مصر، يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بحضور ممثلي شركة إي اَند مصر وقيادات تنفيذية ونقابية بارزة، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووقّع البروتوكول كل من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، ممثلًا عن النقابة، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي اَند مصر.

وشهد مراسم التوقيع من جانب النقابة الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد مهران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب الشركة المهندس مصطفى اليماني رئيس قطاع الشؤون الحكومية، والأستاذ حسام سلامة مدير أول الشئون الحكومية، والأستاذ أحمد عبد الله عمر، والأستاذ محمد جبريل مديرا الشئون الحكومية، و الأستاذ محفوظ حامد - مشرف أول الشئون الحكومية.

وفي كلمته، أكد المهندس طارق النبراوي أن البروتوكول يُعد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز قدرات شباب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة داخل واحدة من كبرى شركات الاتصالات في مصر، مع إتاحة فرص توظيف للعناصر المتميزة، في إطار دعم النقابة لدمج المهندسين في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

حيث صرح المهندس حسام المعداوي أن بموجب الاتفاقية سيتم إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجانبين، تشمل دورات تدريبية، إنشاء مراكز للإبتكار، تنظيم مسابقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، فضلا عن تقديم عروض خاصة للمهندسين من إي اَند مصر بما يعزز من استفادتهم من الحلول الرقمية الحديثة.

