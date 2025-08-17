قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلن  المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم للعام الجامعي 2025-2026 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد.

ويمنح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان درجة الماجستير فى الملكية الفكرية، وهى درجة علمية أكاديمية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة (48 ساعة معتمدة).  وهو المعهد العلمى الوحيد المتخصص فى مصر فى تدريس الملكية الفكرية، ويوفر للخريجين المتفوقين فرصة التسجيل بمركز التحكيم والوساطة فى منازعات الملكية الفكرية التابع للمعهد.

ويقدم المعهد برنامج الماجستير مصمم بالتعاون مع جامعة ماستريخت بهولندا وجامعة اليكنت فى إسبانيا وجامعة تالين فى استونيا.

الدراسة لمدة يومان أسبوعياً من الساعة الرابعة بعد الظهر (الجمعة والسبت)، يتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين)، الدراسة لمدة عامين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

يتم دراسة 4 مقررات دراسية فى الفصل الأول (القانون الدولي للملكية الفكرية - براءات الاختراع - التصميمات الصناعية - انفاذ وتنازع قوانين الملكية الفكرية) + 4 مقررات دراسية فى الفصل الثاني (حقوق التأليف والحقوق المجاورة - الملكية الفكرية فى النظرية الاقتصادية - أصول ومناهج البحث العلمي - عقود الترخيص واستغلال حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا)+ 3 مقررات دراسية فى الفصل الثالث (التقييم الاقتصادي لأصول الملكية الفكرية - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية - الوسائل الودية والتحكيم فى تسوية منازعات الملكية الفكرية) + رسالة علمية فى الفصل الرابع (تمثل بحث مكمل للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالي دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

وهناك مجموعة من المستندات المطلوبة للتقدم وهي: شهادة الليسانس أو البكالوريوس+ شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة + صورة الرقم القومي + 6 صور شخصية حديثة +شهادة ميلاد أو مستخرج منها + الموقف من التجنيد.

ويكون أخر موعد لقبول طلبات الراغبين في الدراسة 1/9/2025، يتم استيفاء الطلبات والمستندات بمقر المعهد من الساعة 9 ص حتى 3 م يومياً ماعدا الجمعة والسبت، مقر المعهد (4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة)،

هذا ويمنح أعضاء الهيئات القضائية وضباط الشرطة والمحامين والعاملين بالجمارك المصرية خصم 25% على إجمالي مصروفات الساعات المعتمدة، تسدد مصروفات الدراسة على أقساط.

