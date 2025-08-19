قوات الشرطة ترافق جهاز حدائق أكتوبر لسحب أرض الزمالك المخصصة للنادي.. صور

قام جهاز حدائق أكتوبر بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في السادس من أكتوبر، بعدما وصلت قوات الشرطة ومسؤولي جهاز حدائق أكتوبر إلى الأرض المخصصة للنادي الأبيض لسحبها.

ويجري مسؤولو الزمالك تحركات مكثفة في الفترة الحالية من أجل حل الأزمة خاصة وأن النادي يمتلك خطاباً رسمياً موقع من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بشأن توجيه رئيس الجمهورية بمنح نادي الزمالك مدة عامين تبدأ من عام ٢٠٢٤ كمهلة إضافية لاستكمال جميع الأعمال على الأرض .

وكشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المجلس فوجئ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة للمشروع دون إخطار رسمي أو توضيح لأسباب القرار.