مكاتب التنسيق تفتح أبوابها غدا للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنطلق غدا السبت مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم غدا الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعية بالإسكندرية وأسيوط.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ولتحقيق أعلى درجات التنظيم والتيسير على أبنائنا من طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، فقد تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام، والتي تتضمن:



- تخصيص مقر بجامعة الإسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب، بالمدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.



- تخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق الطلاب، بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة أبناء أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.



هذا إلى جانب المكتب الرئيسي الكائن مقره بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة - المدينة الجامعية للبنين - بمنطقة بين السرايات.الجيزة.



- الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.



• يتم سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.egعبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني.

• يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.