بتكلفة 9.4 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف شارع بمدينة دسوق بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، الانتهاء الكامل من أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق بطول 1.1 كيلومتر في الاتجاهين، وبتكلفة إجمالية بلغت 9.4 مليون جنيه.

شملت الأعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بمناطق: مدخل شارع الجيش – أبراج النيل – مجمع المواقف بالمدينة، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026م .

أكد محافظ كفر الشيخ، أن تطوير ورصف شارع الجيش، أحد أهم المحاور الحيوية بدسوق، يعد نقلة نوعية في تحسين شبكة الطرق الداخلية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، مشددًا على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات تليق بالمواطن.

أشار محافظ كفر الشيخ، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير والرصف بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وختم محافظ كفرالشيخ تصريحاته بالتأكيد أن مصلحة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له فى المقام الأول، وأن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والخدمات، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.