محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة طريق أم جعفر - الحلافي

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة صيانة ماسورة مياه الشرب المتضررة بنطاق قرية الحلافي بمركز كفرالشيخ، ورفع كفاءة طريق “أم جعفر – الحلافي” المؤدي إلى مصنع السكر، وذلك لتيسير حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الاستجابة الفورية لاحتياجات الأهالي تأتي في إطار توجيهات الدولة المستمرة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق العمل المشاركة في أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطريق.

قال محافظ كفرالشيخ: «نحن ملتزمون بالتحرك السريع لحل شكاوى المواطنين على أرض الواقع، ولن ندخر جهدًا في تلبية مطالبهم بما يحقق حياة كريمة تليق بهم، مشدداً بالعمل بروح الفريق الواحد بين كل الجهات التنفيذية لخدمة أبناء المحافظة».