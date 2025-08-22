فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي غدًا السبت، الموافق 23 أغسطس، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

قطع الكهرباء عن 12 منطقة

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: المحاربين القدماء، تقسيم المحافظة، مدرسة الصنايع الزخرفية، السبع عمارات بطريق أريمون، مخزن القطاع، شركة الأتوبيس، الجامعة العمالية، برج الحرفيين أمام الجامعة العمالية، برج بدير عيسى، مدرسة الإعدادية بنات القديمة، مدرسة الإعدادية الحديثة، والإدارة التعليمية بجوار مدرسة الإعدادية الحديثة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، أنه سيتم فصل الكهرباء عن المناطق المدرجة بالتنويه، مطالبة الأهالي باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع وحتى وعودة التيار الكهربائي مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة.