محافظات

محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة

محمود زيدان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهم بما يضمن دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

 وأشار إلى أن هذه الفئة تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، ولها كامل الحق في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، موضحًا أن الأسرة هي الداعم الأول في تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المبادرة القومية أسرتي قوتي مؤكداً استمرار التعاون بين المحافظة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية الداعمة لبناء الأسرة المصرية القوية، وتعزيز قيم التكافل والاندماج المجتمعي، مقدمًا الشكر للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مبادرة «أسرتي قوتي» بنادي الخالدين، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة

