قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
رئيس حزب الاتحاد: زيارة السيسي للسعودية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

 أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية في عدد من المناطق والأماكن. 

ومن المقرر أن يستمر الانقطاع لمدة ثلاث ساعات، بدءًا من الساعة 7:00 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المصالح الحيوية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع. وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي:

المستشفيات:

 مستشفى الفتح، مستشفى الشرعية، مستشفى النخبة.

الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية:

 شارع فريد ندا (بكامل مناطقه: أول الشارع – منطقة هدى شعراوي – برج النواصرة – برج أغا – منطقة القلل – منطقة رشدي بجوار المزلقان)، المزلقان الوسطاني غرب – محطة السكة الحديد، منطقة جامع الفلاحين – المطحن – عمارات السرجة، شارع جيهان أمام مركز الشرطة – مركز شرطة ثاني، منطقة البذرة – الصنايع ٥ – منطقة الشيخ اللبان – أبراج الصيانة – منطقة المستوقد بجوار أبراج الصيانة – شارع أبو سامية – الفندقية – التطوير التكنولوجي، منطقة ناصر القبلية والبحرية – تقسيم المساحة – برج الإخلاص – منطقة ناصر البحرية – المحاربين القدماء – تقسيم المحافظة، منطقة أباظة بجوار سوق مبارك – منطقة سيدي طلحة أمام مسجد سيدي طلحة – أبراج الفالوجا – منطقة مسجد الفلاحين – أبراج الدلتا للسكر – حي قباء – المضارب – فاركو للأدوية – مدرسة بايونير – طريق دسوق – تقسيم زين العابدين، منطقة السماحي بمنشأة ناصر – جزء من منطقة المؤتمر العمالي (مختار الوكيل) – كلية الدراسات الإسلامية – المسرح المدرسي – أبراج الدراسات الإسلامية.

المنشآت التعليمية والخدمية: 

 مدرسة الصنايع الزخرفية، الـ٧ عمارات طريق أريمون (مخزن القطاع) – شركة الأتوبيس – الجامعة العمالية – برج الحرفيين أمام الجامعة العمالية – برج بدير عيسى – مدرسة الإعدادية بنات القديمة – مدرسة الإعدادية الحديثة – الإدارة التعليمية بجوار المدرسة الحديثة.

محطات ومرافق:

محطة مجاري ٤ بطريق روينة والمنطقة السكنية بجوارها.

كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ مدينة فصل الكهرباء خريطة فصل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

المتهمون

عاتبهم على معاكسة فتاة.. 5 أشخاص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الإسكندرية

حريق سيارة

دون إصابات.. حريق يلتهم سيارة ميكروباص في كفر الشيخ | صور

النيابة الإدارية

إحالة 12 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة اجتماعية بالقاهرة للمحاكمة

بالصور

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد