فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي غدًا الجمعة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية في عدد من المناطق والأماكن.

ومن المقرر أن يستمر الانقطاع لمدة ثلاث ساعات، بدءًا من الساعة 7:00 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المصالح الحيوية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع. وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي:

المستشفيات:

مستشفى الفتح، مستشفى الشرعية، مستشفى النخبة.

الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية:

شارع فريد ندا (بكامل مناطقه: أول الشارع – منطقة هدى شعراوي – برج النواصرة – برج أغا – منطقة القلل – منطقة رشدي بجوار المزلقان)، المزلقان الوسطاني غرب – محطة السكة الحديد، منطقة جامع الفلاحين – المطحن – عمارات السرجة، شارع جيهان أمام مركز الشرطة – مركز شرطة ثاني، منطقة البذرة – الصنايع ٥ – منطقة الشيخ اللبان – أبراج الصيانة – منطقة المستوقد بجوار أبراج الصيانة – شارع أبو سامية – الفندقية – التطوير التكنولوجي، منطقة ناصر القبلية والبحرية – تقسيم المساحة – برج الإخلاص – منطقة ناصر البحرية – المحاربين القدماء – تقسيم المحافظة، منطقة أباظة بجوار سوق مبارك – منطقة سيدي طلحة أمام مسجد سيدي طلحة – أبراج الفالوجا – منطقة مسجد الفلاحين – أبراج الدلتا للسكر – حي قباء – المضارب – فاركو للأدوية – مدرسة بايونير – طريق دسوق – تقسيم زين العابدين، منطقة السماحي بمنشأة ناصر – جزء من منطقة المؤتمر العمالي (مختار الوكيل) – كلية الدراسات الإسلامية – المسرح المدرسي – أبراج الدراسات الإسلامية.

المنشآت التعليمية والخدمية:

مدرسة الصنايع الزخرفية، الـ٧ عمارات طريق أريمون (مخزن القطاع) – شركة الأتوبيس – الجامعة العمالية – برج الحرفيين أمام الجامعة العمالية – برج بدير عيسى – مدرسة الإعدادية بنات القديمة – مدرسة الإعدادية الحديثة – الإدارة التعليمية بجوار المدرسة الحديثة.

محطات ومرافق:

محطة مجاري ٤ بطريق روينة والمنطقة السكنية بجوارها.