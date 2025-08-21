خلال لقائه مع وفد الإسكان.. محافظ كفر الشيخ: المواطن في صدارة الأولويات

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة في جميع المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن جهود الدولة متواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالينا.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد وزارة الإسكان برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان لقطاع الإسكان، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندس طارق عبيد، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص شكره وتقديره للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمه الكامل للمشروعات الجاري تنفيذها واستمرار متابعتها بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

شدد محافظ كفرالشيخ، على أن المشروعات التي تُنفذ بالمحافظة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية، ودعم التنمية العمرانية والخدمية، بما يواكب تطلعات أبناء كفرالشيخ.