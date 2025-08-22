قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق قافلة دعوية للواعظات بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وذلك تحت عنوان: "قضية الغُرم وضرورة تجفيف منابعه".

انطلقت القافلة من مسجد الفتح (الاستاد) بمدينة كفر الشيخ، وتهدف إلى نشر الوعي الديني والمجتمعي، وتقديم التوجيه والإرشاد للمواطنين.

وتأتي هذه القافلة برعاية كريمة من وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، وبمتابعة فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.

تتناول القافلة قضية الغُرم من جوانبها الدينية والمجتمعية، وتُسلط الضوء على خطورتها على الأفراد والمجتمعات. كما أكدت الواعظات المشاركات على أهمية التوعية بخطورة التوسع في الاقتراض، وضرورة تعزيز ثقافة الترشيد والوعي المالي، بالإضافة إلى بيان موقف الشريعة من تحمل الديون دون حاجة، وأثر ذلك في تفكك الأسر وتزايد المشكلات الاجتماعية.

وتعتبر هذه القافلة جزءاً من سلسلة جهود وزارة الأوقاف لتفعيل دور الواعظات، وترسيخ الفكر الوسطي، ومواجهة القضايا التي تمس واقع الناس بشكل مباشر.