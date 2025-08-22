قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
محافظات

قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور

محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق قافلة دعوية للواعظات بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وذلك تحت عنوان: "قضية الغُرم وضرورة تجفيف منابعه".

انطلقت القافلة من مسجد الفتح (الاستاد) بمدينة كفر الشيخ، وتهدف إلى نشر الوعي الديني والمجتمعي، وتقديم التوجيه والإرشاد للمواطنين. 

وتأتي هذه القافلة برعاية كريمة من وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، وبمتابعة فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.

تتناول القافلة قضية الغُرم من جوانبها الدينية والمجتمعية، وتُسلط الضوء على خطورتها على الأفراد والمجتمعات. كما أكدت الواعظات المشاركات على أهمية التوعية بخطورة التوسع في الاقتراض، وضرورة تعزيز ثقافة الترشيد والوعي المالي، بالإضافة إلى بيان موقف الشريعة من تحمل الديون دون حاجة، وأثر ذلك في تفكك الأسر وتزايد المشكلات الاجتماعية.

وتعتبر هذه القافلة جزءاً من سلسلة جهود وزارة الأوقاف لتفعيل دور الواعظات، وترسيخ الفكر الوسطي، ومواجهة القضايا التي تمس واقع الناس بشكل مباشر.

