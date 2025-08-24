قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025: رتّب مساحتك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية:

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 24 أغسطس 2025

 رتّب مساحتك وأفكارك لتخفيف التوتر، استخدم قوائم المراجعة واسترح فترات قصيرة، الخطوات الدقيقة والثابتة تجلب النظام والتفكير الواضح والهدوء الذي يدوم حتى المساء.

توقعات برج العذراء عاطفيا

اختر كلمات واضحة ولطيفة عند التحدث مع شريكك اليوم، واستمع إليه دون تسرع، ساعده في مهمة صغيرة، أو جهّز له مكانًا أنيقًا لتناول وجبة بسيطة معًا، تعبيرًا عن اهتمامك. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، إذ قد تحدث جروح أو حروق طفيفة اليوم. سيحتاج مرضى السكري أو أمراض القلب إلى رعاية طبية. ستكون الحمى الفيروسية والسعال والعطس من الأعراض الشائعة اليوم..

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

  حافظ على ترتيب الملفات، وصنّف الملاحظات لتسريع العمل لاحقًا، شارك تحديثات قصيرة بدلًا من الرسائل الطويلة لتجنب الالتباس، قدّم المساعدة قدر الإمكان، واقبلها عند عرضها. نهجك الحذر يُسهّل المهام، وقد يؤدي إلى مسؤوليات ثابتة قريبًا..

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

عند شراء أي شيء، اختر سلعًا معمرة تدوم طويلًا. إن عادة الادخار المنتظم، حتى بمبالغ صغيرة، تبني رصيدًا ثابتًا، مما يساعدك على الشعور بأمان أكبر عند اتخاذ قرارات مستقبلية.

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

Anemone

دانيال داي-لويس يعود من الاعتزال بفيلم Anemone

أحمد جمال

أحمد جمال يتألق فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي

مي سليم

فستان ذهبي مثير.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

