مدير تعليم البحر الأحمر تتابع انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابعت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم "السبت"، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، التي تواصل عملها على مدار اليوم لرصد الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي معوقات بالتنسيق المباشر مع رؤساء اللجان.

وأدى الطلاب في الفترة الأولي الامتحانات في عدة مواد؛ حيث خاض طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، بينما امتحن طلاب النظام القديم في مادة الديناميكا. أما في الفترة الثانية فقد أدى طلاب الشعبة العامة امتحان مادة الإحصاء.

وأكدت مدير المديرية أن غرفة العمليات تتابع جميع اللجان بدقة لضمان توفير أجواء هادئة ومنضبطة للطلاب، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا متواصلًا بين المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات دون أي معوقات.