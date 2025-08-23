محافظ الوادي الجديد يعلن خطط التعليم والغاز والكهرباء

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف حلقات مبادرة اسأل المحافظ بانتظام شهريًّا بعد فترة انشغال بافتتاح المجمع الحكومي للخدمات الذكية وتجهيزاته، مؤكّدًا استمرار التواصل مع المواطنين عبر الهاتف والصفحات الرسمية لتلقي الشكاوى والمطالب والعمل على حلّها.

وشدّد الزملوط على أنّ الحلقة رقم 63 جرى إطلاقها اليوم السبت 23 أغسطس 2025، كمنصّة دورية للتوضيح والرد، لافتًا إلى أنّ الوادي الجديد تمضي في خطط خدمية تُعلي من جودة الحياة في المحافظة.

استعدادات الدراسة ومدارس جديدة

أكد الزملوط بدء العدّ التنازلي للعام الدراسي الجديد في الوادي الجديد، موضحًا تخصيص أرض بجوار المدرسة اليابانية في الخارجة لإنشاء مدرسة خاصة متميزة تُدار بمعايير علمية وتربوية ونفسية متقدمة، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر واحد ويفتح باب التقديم للعام القادم.

وأشار إلى أنّ المدرسة اليابانية بمدينـة الداخلة جرى الانتهاء من تجهيزاتها لتدخل الخدمة مع العام الدراسي المقبل، مع التشديد على إنجاز صيانة المدارس في الإجازة فقط.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، بعدم نقل طلاب السبط لمسافات بعيدة، وأن تكون أي فترات إضافية قريبة من مساكنهم داخل الحي، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية في الوادي الجديد.ضمن مبادرة "اسأل المحافظ"، الزملوط يعلن خطط التعليم والغاز والكهرباء بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف حلقات مبادرة اسأل المحافظ بانتظام شهريًّا بعد فترة انشغال بافتتاح المجمع الحكومي للخدمات الذكية وتجهيزاته، مؤكّدًا استمرار التواصل مع المواطنين عبر الهاتف والصفحات الرسمية لتلقي الشكاوى والمطالب والعمل على حلّها.

وشدّد الزملوط على أنّ الحلقة رقم 63 جرى إطلاقها اليوم السبت 23 أغسطس 2025، كمنصّة دورية للتوضيح والرد، لافتًا إلى أنّ الوادي الجديد تمضي في خطط خدمية تُعلي من جودة الحياة في المحافظة.

استعدادات الدراسة ومدارس جديدة

أكد الزملوط بدء العدّ التنازلي للعام الدراسي الجديد في الوادي الجديد، موضحًا تخصيص أرض بجوار المدرسة اليابانية في الخارجة لإنشاء مدرسة خاصة متميزة تُدار بمعايير علمية وتربوية ونفسية متقدمة، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر واحد ويفتح باب التقديم للعام القادم.

وأشار إلى أنّ المدرسة اليابانية بمدينـة الداخلة جرى الانتهاء من تجهيزاتها لتدخل الخدمة مع العام الدراسي المقبل، مع التشديد على إنجاز صيانة المدارس في الإجازة فقط.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، بعدم نقل طلاب السبط لمسافات بعيدة، وأن تكون أي فترات إضافية قريبة من مساكنهم داخل الحي، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية في الوادي الجديد.