مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
فن وثقافة

10 عروض يشاهدها الجمهور لأول مرة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ
أحمد البهى

يُعرض بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عشرة عروض مسرحية  لأول مرة (براميير)، تأكيدًا لحرص المهرجان على تقديم تجارب مسرحية جديدة ومتنوعة من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة العروض:

من إسبانيا عرض Political Business (العمل السياسي)، ومن إيطاليا عرض SCREEN (الشاشة)، ومن بولندا عرض Between Heaven and Earth (بين السماء والأرض)، ومن كوريا الجنوبية عرضي Black Stain (البقعة السوداء) وDa Capo: From the Beginning (من البداية).

كما تشارك المملكة العربية السعودية بعرض (مزاد عاطفي)، والأردن بعرض (أنا والعذاب وهواك)، وأرمينيا بعرض Mask (القناع)، وروسيا بعرض Beauty (الجمال)، وأخيرًا الجزائر بعرض (الفأر الخياط).

ويؤكد هذا التنوع الفني والجغرافي حرص المهرجان على دعم التجارب المسرحية الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين من مختلف الثقافات لتقديم أعمالهم أمام جمهور المسرح في مصر والعالم العربي، في إطار رؤية تسعى لترسيخ مكانة شرم الشيخ كمنصة دولية للحوار المسرحي والإبداع الشبابي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلى علوى
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
