حكايات محكمة الأسرة وأغرب قضايا الخلع ببرنامج واحد من الناس.. الليلة

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة الحياة ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال فقرة عن أغرب قضايا الأسرة تحت عنوان " حكايات محكمة الاسرة، المحامية نها الجندي المحامية بالاستنئاف العالي، والتي تفجر عدد من المفاجآت وأسرار عدد من القضايا بمحكمة الأسرة و قصص وحكايات من لحم ودم، أحلام ودموع وقصص حب وصلت في يوم للسما وبعدها بأيام انقلب الحال ، وبعضها يصلح أن يكون قصص أفلام ومسلسلات وروايات،

وتكشف كيف تعرضت زوجة للمشاكل لو دخل في الزمالك هدف ، وهناك سيدة طلبت الخلع بسبب أن زوجها اتريق علي شعرها ، وسيدة اخري رفعت الخلع عشان بتقول جوزي بيشخر وانا مش باعرف انام ، وأخري زوجها كان بيقول لها شعرك شبة سلك المواعين ، وسيدة اخري تطلب الخلع عشان زوجها رفض يجيب لها شنطة ب١٦ الف جنية ، والعديد من الأسرار والكوابيس الاخري عن أغرب القضايا

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي من خلال فقرة اقتصاد جيني زد " الشاب حسن " وهو من مواليد ٢٠٠٥ وبيقدم محتوي بيشرح فية ببساطة للشباب باختصار ازاي يقدروا يعملوا فلوس ، يقدم محتوى يشرح فيه كيفية عمل المال للشباب ببساطة. ويتحدث عن عدة مشاريع، منها :

- هامش الربح في مجال الأكل*: يبلغ هامش الربح في مجال الأكل حوالي 33%، ويتوقف المكسب على نوع الطعام والمشروع نفسه.

- المشاريع الصغيرة*: ينصح الشاب حسن الشباب بالبدء في مشاريع صغيرة، مثل بيع الأطعمة أو المشروبات، ويشير إلى أهمية وضع ميزانية كافية لبدء المشروع.

- *نصائح للشباب في مجال البيزنس*: يقدم الشاب حسن نصائح للشباب في مجال البيزنس، من أهمها ¹:

- التخطيط الجيد*: يجب على الشباب وضع خطة واضحة ومحددة للمشروع.

- العمل الجاد*: يجب على الشباب العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم.

- الاستفادة من التجارب يجب على الشباب الاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب الأخطاء الشائعة.

و ما هي الميزانية الكافية حتي يبدء الشباب مشروع لهم .

