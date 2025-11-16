قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايا دياب: خيانة أصالة كانت من أصعب لحظات حياتي
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
فن وثقافة

حكايات محكمة الأسرة وأغرب قضايا الخلع ببرنامج واحد من الناس.. الليلة

عمرو الليثي برنامج واحد من الناس
عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة الحياة  ، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال فقرة عن أغرب قضايا الأسرة تحت عنوان " حكايات محكمة الاسرة، المحامية نها الجندي المحامية بالاستنئاف العالي، والتي تفجر عدد من المفاجآت وأسرار عدد من القضايا بمحكمة الأسرة و قصص وحكايات من لحم ودم، أحلام ودموع وقصص حب وصلت في يوم للسما وبعدها بأيام انقلب الحال ، وبعضها يصلح أن يكون قصص أفلام ومسلسلات وروايات،

وتكشف كيف تعرضت زوجة للمشاكل لو دخل في الزمالك هدف ، وهناك سيدة طلبت الخلع بسبب أن زوجها اتريق علي شعرها ، وسيدة اخري رفعت الخلع عشان بتقول جوزي بيشخر وانا مش باعرف انام ، وأخري زوجها كان بيقول لها شعرك شبة سلك المواعين ، وسيدة اخري تطلب الخلع عشان زوجها  رفض يجيب لها شنطة ب١٦ الف جنية ، والعديد من الأسرار والكوابيس الاخري عن أغرب القضايا 

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي من خلال فقرة اقتصاد جيني زد " الشاب حسن " وهو من مواليد ٢٠٠٥ وبيقدم محتوي بيشرح فية ببساطة للشباب باختصار ازاي يقدروا يعملوا فلوس ، يقدم محتوى يشرح فيه كيفية عمل المال للشباب ببساطة. ويتحدث عن عدة مشاريع، منها :

- هامش الربح في مجال الأكل*: يبلغ هامش الربح في مجال الأكل حوالي 33%، ويتوقف المكسب على نوع الطعام والمشروع نفسه.

- المشاريع الصغيرة*: ينصح الشاب حسن الشباب بالبدء في مشاريع صغيرة، مثل بيع الأطعمة أو المشروبات، ويشير إلى أهمية وضع ميزانية كافية لبدء المشروع.

- *نصائح للشباب في مجال البيزنس*: يقدم الشاب حسن نصائح للشباب في مجال البيزنس، من أهمها ¹:

    - التخطيط الجيد*: يجب على الشباب وضع خطة واضحة ومحددة للمشروع.

    - العمل الجاد*: يجب على الشباب العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم.

    - الاستفادة من التجارب يجب على الشباب الاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب الأخطاء الشائعة. 

و ما هي الميزانية الكافية حتي يبدء الشباب مشروع لهم  . 

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياة

برنامج واحد من الناس عمرو الليثي محكمة الأسرة

