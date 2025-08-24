ياسمين صبري تتألق عبر انستجرام في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعهيا صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء عبر إنستجرام.

وكانت قد أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة متجددة، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة من نوع "Curtain Bangs" التي تمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة وجاذبية.

ونشرت ياسمين صورها عبر حسابها على إنستغرام، لتتلقى سيلاً من التعليقات التي تشيد بجمالها وتصف القصة الجديدة بأنها تزيدها تألقاً وتميزاً.

إطلالة ياسمين جاءت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطبيعية، مع اختيار أزياء كلاسيكية أنيقة، لتكمل مظهرها العصري بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.