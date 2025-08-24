قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أستون فيلا يفتح خط مفاوضات مع لاعب تشيلسي لتعويض رحيل نجوم خط هجومه

كريستوفر نكونكو
كريستوفر نكونكو
إسلام مقلد

دخل نادي أستون فيلا الإنجليزي سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتعزيز خطه الهجومي بعد سلسلة من الرحيل والإعارات التي ضربت صفوفه الأمامية.

تحركات أستون فيلا في الميركاتو

ويسعى "الفيلانز" إلى دعم هجومه بقوة بعدما رحل الجناح الجامايكي ليون بايلي إلى روما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، كما انتهت إعارة الثنائي ماركوس راشفورد وماركو أسينسيو وغادرا الفريق.

وفي المقابل، ضم النادي المهاجم الإيفواري إيفان جيساند من نيس الفرنسي، كما وفر بيع لاعب الوسط جاكوب رامسي إلى نيوكاسل سيولة مالية إضافية تتيح إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد بمستوى عالٍ.

نكونكو على رادار فيلا وسط منافسة قوية

وبحسب شبكة "teamtalk"، فقد تم طرح اسم كريستوفر نكونكو على إدارة أستون فيلا، حيث أجرى مسؤولو النادي اتصالات مع اللاعب وتمت مناقشة شروطه الشخصية.

اللاعب الفرنسي يحظى أيضًا باهتمام كبير من أندية أخرى على رأسها بايرن ميونخ، إضافة إلى ناديه السابق لايبزيج الذي يرغب في استعادته لتعويض النقص الهجومي في صفوفه.

موقف تشيلسي من الصفقة

تشيلسي، من جانبه، لا يمانع في رحيل نكونكو خلال الصيف الحالي، بل يفتح الباب أيضًا أمام بيع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، وذلك بهدف توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة أكثر أهمية في مشروع الفريق للموسم المقبل.

معاناة نكونكو مع تشيلسي

انضم نكونكو إلى تشيلسي قادمًا من لايبزيج بعد تألقه في الدوري الألماني كأحد أبرز هدافي "البوندسليجا"، في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني.

لكن مسيرته مع البلوز لم تسر كما كان متوقعًا، إذ عانى اللاعب من سلسلة إصابات مؤثرة بجانب منافسة شرسة على مركزه الهجومي، ما حال دون تقديم المستوى المميز الذي ظهر به في ألمانيا.

نادي أستون فيلا الإنجليزي نادي أستون فيلا أستون فيلا الإنجليزي كريستوفر نكونكو نكونكو

