بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع



أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 15 وحتى 21أغسطس 2025.



وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإعلان تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق" 16023 "، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر من عام 2025 لعدد 84934 مريض "جديد ومتابعة" منهم 12388 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" "الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر".ويبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة بنها بدء الدراسة ببرنامج نظام الساعات المعتمدة لمنح الخريج ليسانس متخصص عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب بجامعة بنها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.



كما تقدم 2500 شاب وفتاة جدد للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، وأن غالبية المتقدمين من طلاب الجامعات المختلفة، والخريجون بنسبة 52% وطلاب الدراسات العليا 11%، كما أن نسبة الفتيات المتقدمات للتطوع تصل إلى 70٪؜، وسيتم عقد مقابلات لهم واختيار من يجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية.



وتواصل حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتشارها في المواقف العمومية على مستوى محافظات الجمهورية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة التي تم إطلاقها وجارى تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان "القيادة الآمنة"

كما تم تنفيذ 356 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3394 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5435 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة

مرفق لينك الفيديوhttps://fb.watch/BGXtuhIQPW/?mibextid=cr9u03