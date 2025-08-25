تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حرص الصندوق على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات.

كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها.

وأوضح انه يتم ذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر من خلال مقابلات شخصية بكل محافظة فضلا عن تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية المحلية والدولية، بجانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات بهدف رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة الإدمان.

وأشار عثمان إلى تقدم 2500 شاب وفتاة جدد للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق وأن غالبية المتقدمين من طلاب الجامعات المختلفة ،والخريجون بنسبة 52 % وطلاب الدراسات العليا 11%، كما أن نسبة الفتيات المتقدمات للتطوع تصل إلى 70 ٪؜ وسيتم عقد مقابلات لهم واختيار من يجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية .

المشاركة الفعالة في القضايا التنموية



ويحرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

كما تشمل المهام التطوعية التي يقوم بها الشباب المتطوعون لدى الصندوق والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 34 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،أيضا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي يعقد سنويا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا.