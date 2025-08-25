قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
أخبار البلد

تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية

المتطوعبن فى صندوق الأدمان
المتطوعبن فى صندوق الأدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حرص الصندوق على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات.

كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها.

وأوضح انه يتم ذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر من خلال مقابلات شخصية بكل محافظة  فضلا عن  تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية المحلية والدولية، بجانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات بهدف رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة الإدمان.

وأشار عثمان إلى تقدم  2500 شاب وفتاة جدد  للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق وأن غالبية المتقدمين من طلاب الجامعات المختلفة ،والخريجون بنسبة  52 % وطلاب الدراسات العليا 11%، كما أن نسبة الفتيات المتقدمات للتطوع تصل إلى 70 ٪؜  وسيتم عقد مقابلات لهم واختيار من يجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية .

المشاركة الفعالة في القضايا التنموية
 

ويحرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفعالة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات. 

كما تشمل المهام التطوعية التي يقوم بها الشباب المتطوعون لدى الصندوق والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 34 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،أيضا المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذي يعقد سنويا بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طاقات الشباب المخدرات الإدمان علاج الإدمان والتعاطى

المزيد