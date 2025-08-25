واشنطن تمسك بخيوط الهدنة.. والقاهرة تضغط وإسرائيل تراوغ في غزة

يشهد قطاع غزة تصاعدًا مستمرًا في حدة العدوان الإسرائيلي، وسط حالة من الجمود السياسي والدبلوماسي التي تعيق الوصول إلى تهدئة حقيقية.

وبينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية ويتزايد الضغط الدولي لوقف نزيف الدم، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب محوري قادر على حسم مسار الأحداث أو إبقائها رهينة المماطلة والمصالح المتشابكة.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، لتسلط الضوء على الدور الأمريكي وتأثيره المباشر في مساعي وقف إطلاق النار، وجهود القاهرة المكثفة التي حاولت الدفع نحو هدنة دائمة رغم العراقيل الإسرائيلية.

وقال الدكتور أيمن الرقب، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الوحيدة القادرة على كبح جماح حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا حاسمًا في وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، من خلال إصدار قرار بوقف القتال.

وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المجتمع الدولي يفتقر إلى أدوات الضغط اللازمة للتأثير على الولايات المتحدة لحل أزمات الشرق الأوسط.

وأوضح أن القاهرة بذلت، خلال الفترة الماضية، جهودًا كبيرة ومشكورة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضغطت بقوة حتى تقبل حركة حماس بالمقترح المعروف بـ"مبادرة ويتكوف" كما هو.