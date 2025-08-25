رئيس نادي ليفيلز يجتمع بـ فؤاد سلامة قبل انطلاق الموسم الجديد

اجتمع سيد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي ليفيلز مع المدير الفني للفريق الأول فؤاد سلامة والجهاز المعاون، وذلك لمناقشة خطة الإعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري الممتاز “ب”.

وشدد عبد العزيز خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد بقوة منذ اليوم الأول، لضمان استمرار مسيرة النجاح التي حققها النادي في وقت قياسي.



وأكد رئيس النادي أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كبيرًا والتزامًا تامًا من جميع عناصر الفريق، موضحًا أن الإدارة ستوفر كل سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحقيق أهداف الموسم ومواصلة الصعود في درجات الدوري حتى الوصول إلى الدوري الممتاز.



وأضاف عبد العزيز أن تأسيس النادي عام 2023 لم يكن خطوة عابرة، بل جاء استجابة لحاجة المجتمع الرياضي إلى كيان حديث يطبق مفاهيم الاحتراف منذ البداية، موضحًا أن هدفه الأساسي هو بناء جيل جديد من اللاعبين المحترفين يمتلك المهارة والانضباط ويكون قادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا.







