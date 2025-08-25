عنتيل الشعراء.. اعترف بهتك عرض ٦ من القاصرات بدمياط

تجرد من مشاعر الانسانيه رغم كبر سنه وقام بهتك عرض 6 من الفتيات القاصرات لايتجاوز أعمارهم ١٥ عاما ولم يكتفي بذلك بل كان يقوم بتصويرهم بهاتف المحمول ويقوم بتهديد الأطفال في حاله قيامهم بالابلاغ عنه لذويهم وأطلق عليه “ عنتيل الشعراء” . حيث انه يسكن بقريه الشعراء بمحافظة دمياط.

يقوم بهتك عرض القاصرات

البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا من إحدى السيدات بقريه الشعراء بمحافظة دمياط تؤكد قيام مسن في الخمسين من عمره بهتك عرض ابنتها الطفله وذلك أثناء تردد الطفله على الجانى بمحل شحن الكروت الخاصه بالتلفون المحمول او كارت الكهرباء .

وفي إحدى المرات عادت الطفله لمنزلها وهى في حاله رهب شديدة لاحظتها الاك وبعد محاولات مع الطفله لمعرفه مافي تلام اعترف لأمها بما يقوم به المسن معها من الاعتداء الجنسي عليها وتهديدا بالقتل في حاله ما اذا أبلغت اخرتها عن مايفعله .

إلقاء القبض عليه داخل محل الكروت

وعلى الفور توجهت الأم لمركز شرطه دمياط وتم تحرير محضر .

ومن جانبها القت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط القبض على الجانى من داخل محله بقرية الشعراء بتهمة هتك عرض 6 فتيات قاصرات وتصويرهن.

واعترف بارتكابه الواقعة بهتك عرض ٦ من الفتيات القاصرات وتصويره وتهديدهم .

تمثيل الجريمه

وقام برفقه رجال المباحث بتمثيل الجريمه وسط حراسه مشددة.

تم اخطار النيابة العامة التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات